Российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандхульпом в четвертьфинале турнира АТР 250 SPb Open в Санкт-Петербурге.

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Игра будет проходить на «Сибур Арене» и начнется не ранее 18:45 по московскому времени.

Рублев, возглавляющий посев, начал борьбу со второго круга и в двух сетах обыграл белоруса Илью Ивашко — 6:4, 6:4. Ван де Занхульп в первом раунде одолел японца Ёсихито Нисиоку, во втором — американца Себастьяна Корду.

Напомним, что Рублев является действующим чемпионом турнира в Петербурге. В прошлогоднем финале он одолел хорвата Борну Чорича.