Чемпионат России по конькобежному спорту продолжается в подмосковной Коломне. Сегодня, 29 октября, прошли забеги на 1000 метров у мужчин и женщин.

Золото завоевала Ангелина Голикова. Она пробежала дистанцию за 1 минуту 15,79 секунд. На втором месте расположилась Елизавета Голубева (1.15,84), тройку призеров замкнула Ольга Фаткулина (1.15,94).

У мужчин лидером стал Виктор Муштаков. Он показал результат в 1 минуту 9,39 секунд. Серебро завоевал Даниил Беляев (0.10,00). Бронза досталась Дмитрию Куражову (1.10,45).

Обладатель мирового рекорда Павел Кулижников не вышел на старт забега. Он почувствовал себя плохо.

Чемпионат России является квалификационным турниром для участия в первых этапах Кубка мира текущего сезона. Соревнования в Коломне начались 28 октября и завершатся 31 октября.