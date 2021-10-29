В Ванкувере (Канада) стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. Сегодня, 29 октября, в 23:00 по московскому времени начнется короткая программа у спортивных пар.

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От России выступят только Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, они будут закрывать первую разминку. Ранее спортсмены пропустили контрольные прокаты из-за травмы спины у партнера, затем исполнили короткую программу на этапе Кубка страны, но снялись с произвольной.

Перед ними выступит канадская пара Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд.

Во второй разминке заявлены американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро и фавориты соревнований, двукратные чемпионы мира Веньцзин Суй/Хань Цун из Китая.