Российские фигуристы выиграли ритм-танец на Мемориале Дениса Чена. Турнир входит в серию ISU Challenger.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин получили от судей оценку в 78,39 балла.

Еще одни представители сборной России – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завоевали серебро. Они отстали от лидеров на 1,31 балла.

Тройку призеров замкнули Александра Назарова и Максим Никитин из Украины. Судьи оценили их выступление в 75,46 балла.

Всего в турнире принимали участие семь танцевальных дуэтов. С россиянами на Мемориале Дениса Тена соперничали две пары, представляющие сборную Франции, танцоры из Белоруссии, Казахстана и Украины.

Сегодня, 29 октября, на соревнованиях будет разыгран еще один комплект наград. В 17:00 по московскому времени на лед выйдут женщины с произвольными программами.