Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о своем отношении к российским спортсменкам.

«Меня очень вдохновляют российские девушки с трикселями и квадами. Я и сама продолжаю работу над тройным акселем – понятно, что элементы ультра-си в женском одиночном катании становятся такой же необходимостью, как и в мужском», — сказала Белл в прямом эфире в инстаграме Team USA.

По словам спортсменки, она верит в то, что однажды одолеет тройной аксель, но в олимпийском сезоне для нее в приоритете стабильность и чистота выступлений.

«Я огромный фанат российских фигуристок, они просто потрясающие. Они ведь двигают наш вид спорта вперед – и круто, что мне довелось кататься именно в их эпоху и соревноваться с ними», – сказала Белл.

25-летняя Белл — многократная медалистка этапов Гран-при, победительница турниров серии «Челленджер», вице-чемпионка США 2020 года.