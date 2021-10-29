Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитник клуба и сборной Хорватии Матео Ковачич травмировался на на тренировке.

«Матео травмировался на последних минутах матча тренировки и получил повреждение подколенного сухожилия. Он будет отсутствовать несколько недель», – такую информацию сообщила пресс-служба «Челси» со ссылкой на главного тренера команды.

Полузащитник может не сыграть в матче отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре между Хорватией и Россией. Матч пройдет 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Арбитр даст стартовый свисток в 17:00 по московскому времени.

В октябрьских отборочных матчах сборная России обыграла национальные команды Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Сборная России идет на первом месте в группе H с девятнадцатью набранными очками. Ближайший преследователь – Хорватия, отстает на два балла.