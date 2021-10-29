Российские фигуристы Алёна Канышева и Андрей Пылин не справились с ритмическим танцем на Мемориале Дениса Тена, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

Спортсмены выступают в юниорской категории. Канышева допустила три падения всего за 13 секунд проката. Пара набрала 45,54 балла и заняла последнее, шестое место.

В лидеры соревнований вышли россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол с результатом 68,58 балла. Второе место занимают белорусы Екатерина Андреева и Иван Десятов (60,26), третье — россияне София Леонтьева и Даниил Горелкин (59,49).

Напомним, что Канышева ранее выступала в женском одиночном катании и владела четверным прыжком. Некоторое время она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, после чего перешла в танцы на льду из-за травмы спины.