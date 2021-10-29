Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком огласил стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо» в 13-м туре РПЛ.

Место в воротах сине-бело-голубых займет Станислав Крицюк, также с первых минут сыграют Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо и Сердар Азмун.

Помочь «Зениту» сегодня не смогут защитник Дуглас Сантос, а также полузащитники Малком и Далер Кузяев. У всех диагностированы небольшие повреждения.

Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, имея 26 очков после 12 матчей. В прошлом туре подопечные Сергея Семака разгромили «Спартак» со счетом 7:1. «Динамо» идет на втором месте с 23 баллами, в предыдущей игре команда Сандро Шварца обыграла «Химки» — 4:1.