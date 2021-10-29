Российский тяжеловес Виталий Минаков высказался о предстоящем бое Петра Яна против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267.

«Петр, думаю, без особых проблем заберет пояс. Хоть я не люблю делать прогнозы, но он будет фаворитом в этом поединке», – заявил Минаков.

Тяжеловес добавил, что Петр – базовый боксер, но при этом он неплохо работает ногами и борется. Кроме того, Ян всегда очень собран.

Минаков считает Петра интересным, во всех аспектах, бойцом. Он не может назвать его реальных конкурентов.

«Уверен, что Петр восстановит свое чемпионство и заберет пояс», – заявил Минаков.

Бой Петра Яна против Кори Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.