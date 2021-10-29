Сборная России стала победителем медального зачёта чемпионата мира по художественной гимнастике. Россиянки взяли пять золотых медалей в шести состоявшихся дисциплиной.

Сборная России взяла золото в командном турнире, команда в составе Анастасии Близнюк, Полины Орловой, Ангелины Шкатовой, Алисы Тищенко и Марии Толкачёвой победила в групповых упражнениях в многоборье. Наконец Дина Аверина выиграла состязания с обручем, мячом и булавами. Её сестра Арина стала второй в упражнениях с мячом и булавами. В упражнении с лентой Арина Аверина стала третьей, Дина — второй, а победу одержала Алина Горнасько из Белоруссии.

На чемпионате мира осталось провести три состязания: индивидуальное многоборье и групповые упражнения с пятью мячами, а также тремя обручами и четырьмя булавами.

Напомним, что сборная России из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне выступает на ЧМ под нейтральным флагом и названием «Команда Российской федераци гимнастики» (RGF). Турнир пропускает олимпийская чемпионка Токио-2020 Линой Ашрам и вся остальная сборная Израиля.