Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар рассказал, как относится к людям, которые критикуют его образ жизни.

Он не уважает тех, кто считает, что ведет праздный образ жизни.

«Как можно продержаться 12 лет на вершине, не заботясь о себе? У меня есть физиотерапевт, а тренер по физподготовке проводит со мной почти 24 часа в сутки», – заявил Неймар.

Форвард добавил, что когда на следующий день нет тренировки, он может куда-то сходить и отдохнуть. Неймар не перестанет это делать несмотря на то, что часть людей его осуждает.

Бразилец призвал судить его по игре на поле, а не следить за его личной жизнью.

29-летний форвард в текущем сезоне сыграл 6 матчей за «ПСЖ». Он забил 1 год и отдал 2 передачи.