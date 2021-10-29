На стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге стартовал матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Команды встречаются в рамках 13-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

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Стартовый состав «Зенита» : Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Азмун.

: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Азмун. Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела Оливера, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, в роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери назначен Ян Бобровский. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.

На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, имея 26 очков после 12 матчей. В прошлом туре подопечные Сергея Семака разгромили «Спартак» со счетом 7:1. «Динамо» идет на втором месте с 23 баллами, в предыдущей игре команда Сандро Шварца обыграла «Химки» — 4:1.