Стал известен состав «Динамо» на центральный матч 13-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита». Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц выпустит с первых минут следующих футболистов:

Шунин — Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев — Фомин — Макаров, Моро, Захарян, Грулёв — Тюкавин.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Шиманьски, Игбун, Н’Жи, Гладышев.

Игра состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и стартует в 19:00 по московскому времени. Судить его будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Зенит» с 26 очками после 12 игр занимает первое место в таблице. «Динамо» идет вторым и отстаёт на три очка. В случае победы московский клуб выйдет в лидеры РПЛ.