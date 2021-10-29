Полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо не получили вызов в сборную Бразилии по футболу на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, что это уже второй сбор национальной команды, на который не приглашаются игроки «Зенита». Ранее в сентябре клуб отозвал их из расположения сборной, чтобы они смогли принять участие в выездном матче с «Челси».

Бразильскую федерацию футбола эта ситуация возмутила, поэтому она подала жалобу в ФИФА. Футболистов едва не дисквалифицировали на матчи с «Ахматом» и «Челси», но в итоге они смогли отыграть обе встречи. На октябрьский сбор бразильской команды их уже не позвали.

12 ноября сборная Бразилии на своем поле примет команду Колумбии, а 17 ноября на выезде сыграет с Аргентиной.