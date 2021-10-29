Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю рассказал, что не ассоциировал себя с Россией во время выступлений на ринге. Прославленный экс-боксёр после распада СССР в 1992 году переехал в Австралию.

«Я выходил на бои с флагом России первое время, а потом начал выходить без него. Прежде всего я представлял самого себя. Я прожил в Австралии более 20 лет, — цитирует «Спорт-Экспресс» Цзю. — Эта страна приняла меня как родного. Я уехал из Советского Союза, совершенно другой страны, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию».

Цзю на профессиональном ринге провёл 34 боя в период с 1992 по 2005 год, одержал 31 победу (25 нокаутом), дважды проиграл, один поединок признан несостоявшимся.