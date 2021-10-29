В канадском Ванкувере проходит второй этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В 00:35 по московскому времени стартовала короткая программа у мужчин.

В первую разминку попал только один российский фигурист — Макар Игнатов, он выйдет на лед под четвертым стартовым номером.

Открывать вторую группу участников будет Евгений Семененко, ему достался 7-й номер. Сразу после него выступит Александр Самарин. Также в эту разминку попали представитель Грузии Морис Квителашвили, канадец Киган Мессинг и американцы Джейсон Браун и Нейтан Чен.

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