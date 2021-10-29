Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Бретт Халл высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. На данный момент российский форвард идёт пятым в списке лучших снайперов с 738 голами. Бретт Халл занимает четвёртую строчку (741).

«Не жду этого, но знаю, что Овечкин меня обойдёт, — цитирует официальный сайт НХЛ Халла. — Но мне всё равно будет приятно оставаться в пятерке лучших снайперов НХЛ. За Овечкиным следить интересно, но не могу назвать его единственным. Подождём, когда он обойдёт Гретцки».

Лучшим снайпером в истории НХЛ остаётся Уэйн Гретцки (894 гола).

Бретт Халл выступал в НХЛ за «Калгари», «Сент-Луис», «Даллас», «Детройт» и «Финикс» и дважды (в 1999 с «Далласом» и 2002 с «Детройтом») выиграл Кубок Стэнли.