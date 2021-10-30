В Ванкувере проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В 4:45 по московскому времени стартовала короткая программа у женщин.

В первую разминку попали две японки — Маи Михара и Вакаба Хигучи. От России выступят три фигуристки, все они будут представлять вторую группу участников: под восьмым номером на лед выйдет Камила Валиева, под десятым — Алена Косторная, под последним, 12-м — Елизавета Туктамышева.

Также во вторую разминку попали американки Алиса Лю и Карен Чен.

Напомним, что для Валиевой этот сезон является дебютным на взрослом уровне. Ранее спортсменка успешно выступила на турнире в Финляндии, где установила два мировых рекорда.