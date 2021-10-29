Публикация Криштиану Роналду о грядущем пополнении в семье установила новый рекорд «Инстаграма» по количеству лайков среди спортсменов.

Вчера форвард «Манчестер Юнайтед» сообщил, что его девушка Джорджина Родригес беременная двойней. К настоящему моменту пост набрал уже 27 миллионов лайков.

Предыдущим рекордсменам по количеству лайков был нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Его фотография в форме парижской команды в окружении семьи понравилась 22 миллионам пользователей.

Напомним, что Роналду является отцом четверых детей: в 2010-м году у него родился сын Криштиану, имя его матери неизвестно, в 2017-м году семья пополнилась близнецами Евой и Маттео от суррогатной матери, а Джорджина родила дочь Алану Мартину.