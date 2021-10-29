Игроки Национальной хоккейной лиги ответили на шуточный опрос, образ кого из хоккеистов мог бы стать подходящим для Хэллоуина.

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Он имеет совершенно уникальный вид без передних зубов», — приводит слова Трубы русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.

Одноклубник Трубы Адам Фокс назвал самый неожиданный вариант — своего партнёра по команде Артемия Панарина. Россиянин носит прозвище «Хлебушек» (из-за схожести фамилии с названием хлебного бренда), и Фокс считает, что это можно было бы обыграть.

При этом подавляющее большинство опрошенных назвало Брэнта Бёрнса из «Сан-Хосе». У игрока также отсутствуют передние зубы, кроме того, он славится густой бородой и жутковатым обликом.

Помимо него, назывались Джо Торнтон, Райан Эллис, Патрик Марун — все опрошенные отмечали их густые бороды.