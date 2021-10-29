Сегодня, 30 октября, состоятся финальные соревнования на чемпионате мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Россию в личном первенстве представляют серебряный призёр Олимпиады-2021 Дина Аверина и её сестра-близнец Арина.

Многоборье станет последним видом в индивидуальных дисциплинах на ЧМ. Ранее гимнастки показали упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой.

Дина Аверина выиграла три соревнования из четырёх, уступив лишь в ленте, где победу одержала Алина Горносько из Белоруссии. Дина Аверина стала второй, а Арина третьей. Также на счету Арины Авериной серебро в упражненях с мячом и булавами.

Кроме того, гимнастки выиграли и командное первенство вместе со сборной в групповых упражнениях. Также российские гимнастки выиграли соревнования в групповом многоборье.

Россия досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ-2021.

Напомним, что сборная России из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне выступает на ЧМ под нейтральным флагом и названием «Команда Российской федераци гимнастики» (RGF). Турнир пропускает олимпийская чемпионка Токио-2020 Линой Ашрам и вся остальная сборная Израиля.