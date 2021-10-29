В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». На 8-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Клаудиньо.

Москвичи сразу же пошли в ответную атаку и имели возможность сравнять счет, но Станислав Крицюк перевел мяч на угловой. Забить со стандарта гостям не удалось.

Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

На матче работает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, в роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери назначен Ян Бобровский. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.

На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, имея 26 очков после 12 матчей. В прошлом туре подопечные Сергея Семака разгромили «Спартак» со счетом 7:1. «Динамо» идет на втором месте с 23 баллами, в предыдущей игре команда Сандро Шварца обыграла «Химки» — 4:1.