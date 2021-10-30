Сегодня, 30 октября, состоятся шесть игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Центральным матчем игрового дня станет встреча в Челябинске, где местный «Трактор» примет казанский «Ак Барс».

«Трактор» после 24 матчей занимает второе место в Восточной конференции с 36 очками, на 6 очков отставая от магнитогорского «Металлурга».

«Ак Барс» идёт четвёртым на «Востоке». На счету казанцев 32 очка.

Откроет игровой день матчи на Дальнем Востоке. Владивостокский «Адмирал» примет «Йокерит». Игра начнётся в 10:00 по московскому времени.

В это же время стартует игра хабаровского «Амура» с «Барысом».

В 12:30 начнётся игра лидера Восточной конференции «Металлурга» с «Витязем».

Параллельно с игрой «Трактор» — «Ак Барс» начнётся матч «Автомобилист» — «Куньлунь».

Закроет игровой день матч «Сочи» — «Торпедо». Встреча стартует в 17:30 по Москве.