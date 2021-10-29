В ночь на 30 октября в Ванкувере (Канада) состоится ритмический танец в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Спортсмены выйдут на лед в 03:00 по московскому времени.

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От России на этом турнире выступят два дуэта, оба попали в первую разминку: под вторым номером своей танец представят Диана Дэвис и Глеб Смолкин, под третьим — Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Для обеих пар этот этап Гран-при станет дебютным на взрослом уровне.

Во второй разминке выступят испанцы Оливия Смарт/Адриан Диас, британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон, итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, а также канадцы Маржори Лажуа/Закари Лага и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.