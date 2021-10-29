Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку перед короткой программой на этапе Гран-при Ckate Canada в Ванкувере.

Как сообщает Sports.ru, фигуристка успешно исполнила тройной аксель и четверной сальхов.

Напомним, короткая программа состоится в ночь на 30 октября и начнется в 04:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Помимо Валиевой, Россию представят чемпионка Европы Алена Косторная и медалистка чемпионата мира Елизавета Туктамышева. Все три россиянки выступят во второй разминке.

Для 15-летней Валиевой текущий сезон стал дебютным на взрослом уровне. Ранее она выступила на турнире в Финляндии, где победила с двумя мировыми рекордами. Туктамышева там стала второй, Косторная — третьей.