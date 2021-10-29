В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит матч между «Зенитом» и «Динамо» в рамках 13-го тура РПЛ. На 56-й минуте гости реализовали пенальти, счет стал 1:1.

К точке подошел полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и поразил ворота Станислава Крицюка ударом в левый нижний угол. Вратарь угадал направление мяч, но не сумел отразить удар.

Напомним, что первый мяч был забит на 8-й минуте, отличился бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо.

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На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 26 очков после 12 туров. «Динамо» занимает второе место в 23 баллами.