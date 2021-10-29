Испанец Рафаэль Надаль поиграл в теннис с 97-летним украинцем Леонидом Станиславским, сообщает Твиттер Международной теннисной федерации (ITF). Их встреча прошла в академии Надаля на Мальорке.

97-летний Станиславский летом попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым возрастным теннисистом, активно участвующим в соревнованиях. Теннисист регулярно принимает участие в турнирах в возрастной категории «90+». В июле Станиславский получил сертификат о рекорде в родном Харькове.

На данный момент Станиславский в своём возрасте идёт на 31-м месте в рейтинге ITF.

Надаль — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион и 88-кратный победитель турниров ATP.