Полузащитник «Зенита» Вендел вывел свою команду вперед в матче с «Динамо» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Игра в настоящий момент проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. На 67-й минуте Вендел поразил ворота Антона Шунина с передачи Сердара Азмуна, счет стал 2:1. Спустя три минуты форвард Артем Дзюба, вышедший на замену вместо Андрея Мостового, увеличил преимущество хозяев.

Напомним, что «Зенит» открыл счет в первом тайме, на 8-й минуте отличился бразильский хавбек Клаудиньо. Во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, к точке подошел Даниил Фомин и точным ударом в нижний угол сравнял счет — 1:1.

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На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 26 очков после 12 туров. «Динамо» занимает второе место в 23 баллами.