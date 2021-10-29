Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в полуфинал турнира АТР 250 в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале он проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандхульпу. Счёт по сетам — 3:6, 4:6.

Матч длился 1 час 33 минуты. Рублёв проиграл четыре своих подачи: две в первом сете и две — во втором, взяв только одну чужую. Россиянину удалось сделать две подачи навылет против четырёх у соперника, также он допустил четыре двойных ошибки, в то время, как ван де Зандхульп — две.

В полуфинале голландец сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем, который в 1/4 финала одолел Роберто Баутисту-Агута из Испании, «посеянного» под номером 3 — 6:4, 3:6, 6:3.

В другом полуифнале встретятся Тэйлор Харри Фриц и Ян-Леннард Штруфф. Оба матча состоятся 30 октября.