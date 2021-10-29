Нападающий «Зенита» Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в чемпионатах России. 33-летний форвард отличился в матче 13-го тура РПЛ против московского «Динамо». Дзюба заменил Андрея Мостового на 66-й минуте, а уже на 69-й поразил ворота Антона Шунина, сделав счёт 3:1.

На счету Дзюбы стало 144 мяча в чемпионатах России. Это абсолютный рекорд турнира. До него рекордсменом был легендарный капитан «Ротора» девяностых Олег Веретенников. На счету последнего был 141 гол в составе волгоградцев и ещё два — за саратовский «Сокол».

Из 144 своих голов Дзюба забил 26 за «Спартак», 13 — за «Томь», 18 — за «Ростов», 6 — за «Арсенал» и 81 — за «Зенит». Отметим, что он забивает в шестой игре подряд.

Вслед за Дзюбой и Веретенниковым по забитым голам в РПЛ третье место занимает нынешний главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков — 139 голов. После них идут идут Дмитрий Кириченко (130), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (103), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов, Игорь Семшов (по 98), Фёдор Смолов (89) и Валерий Есипов (88).

Карьеру из них, помимо Дзюбы, продолжают только Смолов и Павлюченко. Первый выступает за «Локомотив», второй в возрасте 39 лет выступает за клуб второго дивизиона «Знамя».