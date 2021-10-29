Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии со счётом 0:5. Специалист провёл аналогию со стилем боя британского боксёра Тайсона Фьюри.

«Конечно, нужно признать, что такое выступление неприемлемо. И я должен понять, почему оно было таким, почему всё пошло именно так, — цитирует официальный сайт «МЮ» Сульшера. — Я провожу такую аналогию: мы были как боксёры, которых отправили в нокдаун в первом или втором раунде. Мы пропустили гол и сразу захотели с этм разобраться. Мы слишком открылись, стали слишком агрессивно действовать.

Вы все видели Тайсона Фьюри, когда его сбивают с ног. Он спокойно лежит на полу, ждёт, когда рефери досчитает до шести, семи, восьми, а затем снова встаёт. Может, мы слишком рано встали и попытались отыграться»

После 9 туров «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает седьмое место в таблице АПЛ.