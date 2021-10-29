«Зенит» — «Динамо»: Ракицкий довел счет до разгромного

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий довел до разгромного счет в матче с «Динамо», который на данный момент проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. На 85-й минуте хозяева повели со счетом 4:1.

Напомним, что «Зенит» открыл счет в первом тайме, на 8-й минуте отличился бразильский хавбек Клаудиньо. Во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, к точке подошел Даниил Фомин и точным ударом в нижний угол сравнял счет — 1:1.

На 67-й минуте хозяева вновь вышли вперед, Вендел поразил ворота Антона Шунина с передачи Сердара Азмуна. Спустя три минуты форвард Артем Дзюба, вышедший на замену вместо Андрея Мостового, увеличил преимущество хозяев.