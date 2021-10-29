«Зенит» — «Динамо»: Ракицкий довел счет до разгромного

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий довел до разгромного счет в матче с «Динамо», который на данный момент проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. На 85-й минуте хозяева повели со счетом 4:1.
Напомним, что «Зенит» открыл счет в первом тайме, на 8-й минуте отличился бразильский хавбек Клаудиньо. Во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, к точке подошел Даниил Фомин и точным ударом в нижний угол сравнял счет — 1:1.
На 67-й минуте хозяева вновь вышли вперед, Вендел поразил ворота Антона Шунина с передачи Сердара Азмуна. Спустя три минуты форвард Артем Дзюба, вышедший на замену вместо Андрея Мостового, увеличил преимущество хозяев.
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 26 очков после 12 туров. «Динамо» занимает второе место в 23 баллами.
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