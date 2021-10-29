«Зенит» на своем поле разгромил «Динамо» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Сине-бело-голубые вышли вперед уже на 8-й минуте, быстрый гол забил бразильский хавбек Клаудиньо. В начале второго тайма главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита», его успешно реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Он пробил в нижний угол, голкипер Станислав Крицюк угадал направление мяча, но спасти ворота не сумел.

На 67-й минуте хозяева вновь оказались впереди, автором гола стал бразилец Вендел. Спустя две минуты Артем Дзюба, вышедший на замену, увеличил преимущество «Зенита». На 85-й минуте защитник петербуржцев Ярослав Ракицкий установил итоговый счет встречи, забив в своем сотом матче за «Зенит».

«Зенит»: Крицюк — Сутормин (Кузнецов, 90), Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Караваев — Барриос (Кравцов, 90+1), Вендел (Ерохин, 84) — Мостовой (Дзюба, 66), Клаудиньо (Бязров, 90+1) — Азмун.

«Динамо»: Шунин — Варела, Бальуэна, Ордец, Скопинцев — Моро — Макаров (Игбун, 86), Захарян, Фомин, Грулёв — Тюкавин (Шиманьски, 68).

Набрав 29 очков в 13 турах, «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами идет на втором месте.