Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отличился в матче 13-го тура чемпионата России по футболу против «Динамо». 33-летний форвард вышел на замену на 66-й минуте, а уже через три минуты поразил ворота Антона Шунина.

Дзюба впервые в карьере забил в шестой игре подряд. До этого он сделал дубль в ворота «Рубина» (3:1), а также забил по мячу «Крыльям Советов» (2:1), «Сочи» (1:2), «Арсеналу» (1:2), «Спартаку» (7:1) и «Динамо» (4:1).

В таблице бомбардиров Дзюба вышел на второе место, догнав одноклубника Сердара Азмуна и Фёдора Смолова из «Локомотива».

Кроме того, для Дзюбы этот гол стал рекордным 144-м в чемпионатах России. Он обогнал предыдущего рекордсмена Олега Веретенникова (143).