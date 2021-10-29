В Центре спортивной медицины ФМБА заявили, что российские фигуристы, которые будут представлять страну на Олимпиаде-2022 в Пекине, сделали прививки от коронавируса.

Соответствующее заявление появилось на сайте Центра.

«Фигуристы сборной России, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года, прошли полную вакцинацию против Covid-19 в Центре спортивной медицины ФМБА», — гласит сообщение пресс-службы.

Интересно то, что состав сборной России на Олимпийские игры еще не определен. Он должен быть сформирован по итогам чемпионатов России и Европы, которые пройдут зимой-2021/22. Кроме того, в состав российской команды с большой долей вероятности войдут несовершеннолетние спортсмены, которым по возрасту еще нельзя прививаться.