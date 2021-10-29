Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу со счётом 4:1. Игра стала для украинского футболиста сотой в составе сине-бело-голубых. Ракицкий забил в матче четвёртый гол и был признан лучшим футболистом встречи.

«Сложности были, когда мы пропустили, — цитирует сайт «Матч ТВ» Ракицкого. — Но мы не должны были оступаться, ведь «Динамо» располагается на втором месте. Мы забили три после пропущенного гола и заработали три очка».

«Зенит» набрал 29 очков и оторвался от идущего вторым «Динамо» на шесть баллов.