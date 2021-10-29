Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу (4:1). На 66-й минуте на замену у петербуржцев вышел Артём Дзюба, а через три минуты забил гол.

«У нас были Ерохин и Дзюба, два этих футболиста могли усилить игру, поменять структуру игры, — цитирует sports.ru Семака. — Естественно, планировал выпустить на замену и одного, и второго в зависимости от того, как складывалась бы игра»

Также Семак поздравил Дзюбу, установившего рекорд чемпионатов России по количеству голов.

«Конечно, мы очень рады. Поздравляем Артема, это выдающееся достижение», — сказал специалист.

На счету Дзюбы стало 144 мяча в РПЛ, по этому показателю он обошёл предыдущего рекордсмена Олега Веретенникова (144).