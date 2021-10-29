Петербургский «Зенит» в домашнем матче разгромил испанскую «Басконию» в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила во дворце спорта «Юбилейный» и завершилась со счетом 83:54 в пользу хозяев.

Гостям удалось выйти вперед лишь в первом игровом отрезке, который завершился со счетом 23:21. Вторая и третья четверть сложились в пользу «Зенита»: подопечные Хави Паскуаля набрали 44 очка за две десятиминутки, испанцы — всего 14. В третьей четверти хозяева вновь показали более результативную игру — 18:17.

Для «Зенита» эта победа стала четвертой в рамках Евролиги: ранее петербуржцы одолели УНИКС, «Жальгирис» и «Баварию», но уступили ЦСКА, «Барселоне» и «Реалу».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. На счету Дмитрия Кулагина 12 баллов.