Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отписался от аккаунта сборной России по футболу в «Инстаграме».

Напомним, что футболист не выступает за национальную команду с тех пор, как её возглавил Валерий Карпин. Новый тренер не вызвал форварда на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.

Затем Дзюба получил приглашение на октябрьские встречи, но сам отказался выступать за сборную. По словам игрока, он пребывал не в лучшей физической форме. На заключительные матчи обора, которые состоятся в ноябре, Карпин Дзюбу не пригласил.

11 ноября сборная России примет команду Кипра, игра пройдет в Санкт-Петербурге. 14 ноября подопечные Карпина на выезде сыграют с Хорватией.