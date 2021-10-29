Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата России по футболу. 33-летний форвард отличился в матче 13-го тура РПЛ против московского «Динамо» (4:1) через три минуты после выхода на замену.

Дзюба впервые в карьере забил в шести играх чемпионата России подряд. В этих шести матчах он забил семь мячей, хотя до этого не забивал подряд в семи матчах со старта сезона.

С семью голами Дзюба вышел на второе место в гонке бомбардиров. Столько же точных ударов на счету его партнёра по команде Сердара Азмуна и форварда «Локомотива» Фёдора Смолова. Однако при этом у него три голевых паса, у Азмуна — один, у Смолова — ноль.

Лидирует в гонке бомбардиров Гамид Агаларов из «Уфы». На его счету 10 голов.