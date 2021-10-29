СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:2. Армейцы открыли счёт уже на 17-й секунде встречи.

Андрей Кузьменко подхватил неудачно выброшенную Вячеславом Войновым шайбу и поразил ворота Александра Ерёменко. На отметке 3:09 Артём Швец-Роговой, вышедший в первом звене, увеличил преимущество СКА. «Динамо» отыграло одну шайбу на 12-й минуте — отличился Дмитрий Рашевский с передачи Антона Ведина.

Во втором периоде на 29-й минуте Кузьменко оформил дубль.

На 43-й минуте Андрей Сергеев сократил отставание динамовцев до минимума, реализовав большинство с передач Рашевского и Андрея Миронова. «Динамо» получило большинство благодаря удалению за удар клюшкой Йоонаса Кемппайнена. Финский форвард получил штраф «5+10».

Подопечные Валерия Брагина вышли на лёд в следующем составе: Юханссон (Самонов), Фантенберг — Смирнов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой; Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра; Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов; Коромыслов, Грошев — Марченко — Воробьёв, Галимов.

СКА после 24 матчей упрочил лидерство в Западной конференции с 17 победами (13 — в основное время) и 7 поражениями (4 — в основное время). На счету армейцев 37 очков.

«Динамо» идёт на «Западе» третьим с 15 победами (14 — в основное время), 8 поражениями и 30 очками.