На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в Ванкувере, состоится короткая программа у женщин с участием россиянок.

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Спортсменки выйдут на лед в ночь на 30 октября, в 4:45 по московскому времени.

В первую разминку попали спортсменки из Японии и Канады. Шестёрку выступающих откроет Маи Михара, затем выступят Элисон Шумахер и Мана Кавабе. После этого на лёд выйдут две канадки — Эмили Баусбек и Мэдлин Шизас. Завершать разминку будет японка Вакаба Хигучи.

Открывать вторую разминку будет кореянка Ха Ен Ли. После нее выступит россиянка Камила Валиева, для которой этот этап Гран-при будет дебютным на взрослом уровне. После нее на льду появятся американка Алиса Лю и россиянка Алена Косторная, а закрывать соревнования будут американка Карен Чен и россиянка Елизавета Туктамышева.