Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды. По его словам, Дуглас Сантос и Далер Кузяев не смогут сыграть с «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Дуглас и Кузяев пропустят игру с «Ювентусом». Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции», — сказал Семак на пресс-конференции.

Защитник «Зенита» Данил Круговой пропустил матч 13-го тура РПЛ с «Динамо». По словам тренера, у игрока за день до встречи поднялась температура, но ПЦР-тест показал отрицательный результат. Что касается Малкома, который тоже не сыграл в бело-голубыми, он должен восстановиться в кратчайшие сроки.

«Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции», — добавил Семак.

Напомним, «Зенит» сегодня, 29 октября, обыграл «Динамо» со счетом 4:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Никто из вышеупомянутых игроков участие в матче не принимал.