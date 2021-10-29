Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку во время этапа Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).

«Спасибо всем, кто был со мной рядом, и тем, кто переживал за меня издалека. Спасибо за поздравления и тёплые слова поддержки!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что Трусова выиграла американский этап Гран-при, исполнив в произвольной программе четверной лутц. Еще до старта соревнований стало известно, что спортсменка приехала с травмой ноги, но характер повреждения не уточнялся. Позднее выяснилось, что у Александры диагностирован стрессовый перелом стопы.

17-летняя Трусова — бронзовый призер чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при.