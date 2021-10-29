Бывшая российская фигуристка Елена Радионова оценила нынешнюю форму чемпионки Европы Алёны Косторной.

«Видно, что она борется с собой, что у нее много амбиций, что она хочет быть лучшей, и это классно. Но наш вид спорта еще раз доказывает, что ни в коем случае нельзя выходить из обоймы сильнейших, потому что очень тяжело в нее вернуться, когда ты пропустил какое-то время», — приводит слова Радионовой РИА «Новости».

Спортсменка подчеркнула, что в нынешнем женском катании вообще нельзя упускать время, необходимо постоянно находиться в соревновательном режиме. По мнению Радионовой, сейчас Косторной очень тяжело, поэтому она поменяла обе программы, чтобы найти свою лучшую комбинацию.

Напомним, прошлым летом Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, но весной вернулась обратно. Она восстановила тройной аксель, однако пока не может исполнять его стабильно.

В ночь на 30 октября по московскому времени Косторная покажет короткую программу на Гран-при Канады.