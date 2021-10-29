Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не слышал адресованной ему грубой реплики Артема Дзюбы во время матча с «Динамо».

«То, что Артём обновил очень тяжёлое и непростое достижение, — это прекрасно. Мы все вместе поздравили его в раздевалке. Что касается фразы, то я не слышал. А решение о том, кто должен играть в стартовом составе, принимает тренер. Здесь всё абсолютно просто», — сказал Семак после игры.

Напомним, «Зенит» на своем поле разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Дзюба начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 66-й минуте вместо Андрея Мостового. Спустя три минуты форвард забил гол, который стал для него 144-м в матчах чемпионата России.

После забитого мяча Дзюба повернулся к скамейке запасных и крикнул Семаку: «Я ***** здесь должен быть *****!»

Отметим, что Дзюба впервые в карьере забил в шести матчах РПЛ подряд. При этом в двух последних играх — с «Динамо» и «Спартаком» (7:1) — он отличался после выходов на замену.