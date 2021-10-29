Сегодня, 29 октября, петербургские болельщики смогли насладиться выступлением команд из своего города: футбольный «Зенит» разгромил «Динамо», баскетбольный — «Басконию», а СКА одержал пятую победу подряд. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Зенит» на своем поле разгромил «Динамо»

«Зенит» в Санкт-Петербурге одолел «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ и упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 29 очков. Игра завершилась со счетом 4:1. По голу забили Клаудиньо, Вендел, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий. Единственный мяч за «Динамо» забил Даниил Фомин с пенальти.

СКА обыграл «Динамо», одержав пятую победу подряд

СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:2. В составе армейцев дублем отметился Андрей Кузьменко, еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой.

«Зенит» обыграл «Басконию» в Евролиге с разницей +29

Петербургский «Зенит» в домашнем матче разгромил испанскую «Басконию» в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила во дворце спорта «Юбилейный» и завершилась со счетом 83:54 в пользу хозяев.

«Зенит» потерял Кузяева и Сантоса перед «Ювентусом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и защитник Дуглас Сантос не смогут помочь команде в матче с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Они пропустили сегодняшнюю игру с «Динамо» из-за травмы и не успеют восстановиться к следующей встрече.

Россия выиграла медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России стала победителем медального зачёта чемпионата мира по художественной гимнастике. Россиянки взяли пять золотых медалей в шести состоявшихся дисциплиной.