Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная провела тренировку перед короткой программой на этапе Гран-при в Канаде.
Как сообщает Sports.ru, спортсменка справилась с тройным акселем.
Ранее стало известно, что Косторная заявила по одному тройному акселю в короткую и произвольную программы на Skate Canada.
Соревнования стартовали в Ванкувере сегодня, 29 октября. Короткая программа у женщин состоится в ночь на 30 октября и начнется в 04:45 по московскому времени. Помимо Косторной, Россию будут представлять Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, для которой этот Гран-при будет дебютным на взрослом уровне.
Косторная на старте сезона выступила на международном турнире в Финляндии, где заняла третье место, исполнив тройной аксель в произвольной программе.
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