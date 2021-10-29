Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная провела тренировку перед короткой программой на этапе Гран-при в Канаде.

Как сообщает Sports.ru, спортсменка справилась с тройным акселем.

Ранее стало известно, что Косторная заявила по одному тройному акселю в короткую и произвольную программы на Skate Canada.

Соревнования стартовали в Ванкувере сегодня, 29 октября. Короткая программа у женщин состоится в ночь на 30 октября и начнется в 04:45 по московскому времени. Помимо Косторной, Россию будут представлять Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, для которой этот Гран-при будет дебютным на взрослом уровне.

Косторная на старте сезона выступила на международном турнире в Финляндии, где заняла третье место, исполнив тройной аксель в произвольной программе.