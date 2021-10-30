В Нур-Султане (Казахстан) продолжается международный турнир по фигурному катанию Мемориал Дениса Тена. Сегодня, 30 октября, состоится произвольная программа у мужчин с участием россиян, начало запланировано на 15:30 по московскому времени.

После короткой программы лидером соревнований идет россиянин Пётр Гуменник, набравший 91,84 балла. Он включил в свой прокат два четверных прыжка — сольный и в каскаде. Второе место занимает его соотечественник Марк Кондратюк с результатом 84,79 балла. Замыкает тройку лидеров эстонец Михаил Селевко (78,80).

Еще один россиянин Андрей Мозалев располагается на пятой строчке (72,76), он неудачно выступил в короткой программе.

Напомним, что турнир проводится в память о фигуристе из Казахстана Денисе Тене, который трагически погиб в возрасте 25 лет летом 2018 года.