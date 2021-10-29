Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, с ошибкой исполнили короткую программу на этапе Гран-при в Канаде.

Соревнования проходят в Ванкувере, российская пара выступила в первой разминке под четвертым номером. Дарья и Денис получили «дедакшен» за падение партнерши на акробатическом элементе после тодеса. Кроме того, у Павлюченко порвались колготки.

Судьи оценили выступление Павлюченко и Ходыкина на 69,46 балла, они занимают текущее первое место.

Россияне опередили новообразованную пару Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд (65,02), которые представляют Канаду.

Напомним, Павлюченко и Ходыкин — единственные представители России на Skate Canada. Ранее спортсмены пропустили контрольные прокаты из-за травмы спины у партнера, затем исполнили короткую программу на этапе Кубка страны, но снялись с произвольной.